Cartunista Ota é encontrado morto em casa no Rio

Vizinhos estavam sem contato havia cinco dias com o cartunista, e os bombeiros foram acionados. Ota foi o editor responsável pela versão brasileira da revista norte-americano de humor Mad ao longo de 34 anos

247 - Aos 67 anos, o cartunista Otacílio Costa d’Assunção Barros, conhecido como Ota, foi encontrado morto nesta sexta-feira, 24, em seu apartamento na Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo o G1, “vizinhos estavam sem contato havia cinco dias com o cartunista, e os bombeiros foram acionados”.

Os bombeiros tiveram de arrombar a porta do apartamento do cartunista, que foi encontrado morto.

Ota foi o editor responsável pela versão brasileira da revista norte-americano de humor Mad ao longo de 34 anos.

Com imenso pesar comunico aos fãs da Revista Mad, humor brasileiro e quadrinhos que o lendário Ota, meu tio, nos deixou nesta sexta aos 67 anos. Responsável por capitanear uma das revistas mais vendidas do BR nos anos 80, deu oportunidade para muitos e fez mt gente dar risada pic.twitter.com/5TdKUYM37n — Botafogo News (@BotafogoNews) September 24, 2021

Além de cartunista, Ota era jornalista por formação, e afirmou, em 2008, ao G1 que “já participei de mais de 200 publicações, ou talvez 300. Perdi a conta". Ele trabalhou no Jornal do Brasil, na Folha Dirigida, criou o OtaTube na internet para parodiar o Youtube, entre outras coisas.

“Em 1994, recebeu o prêmio de melhor revista independente no Troféu HQ Mix, o mais importante do quadrinho nacional, pela criação da ‘Revista do Ota’”, lembra o G1.

