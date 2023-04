Cavaliere derrota Mauricio de Sousa na disputa por vaga na Academia Brasileira de Letras

Apoie o 247

ICL

247 - Ricardo Cavaliere, filólogo de 69 anos, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras na tarde desta quinta-feira, vencendo o quadrinista Mauricio de Sousa, pai da Turma da Mônica. Ricardo Cavaliere é doutor em língua portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é um dos maiores especialistas em letras e linguística do país. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Cavaliere já era o favorito para ocupar a vaga deixada pela falecida professora Cleonice Berardinelli, mas Mauricio de Sousa apresentou sua candidatura em março.

Desde que confirmou sua candidatura, a corrida para a vaga esquentou e, na opinião pública, Maurício foi alvo de ataques.

James Akel, que também concorria à vaga, foi um dos maiores críticos do quadrinista. Akel chegou a dizer que gibi não era literatura de verdade e que Mauricio de Sousa não tinha o que acrescentar à ABL.

Mauricio de Sousa respondeu os ataques dirigidos a ele afirmando que quadrinhos "são revolucionários porque ficam entre a literatura e as artes gráficas" e lembrando o americano Will Eisner, que o ensinou "que a linguagem dos quadrinhos é uma revolução de ideias".

Cleonice Berardinelli, falecida em janeiro aos 106 anos, foi a sétima mulher a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras e era especialista em literatura portuguesa, tendo sido uma das pioneiras nos estudos de Fernando Pessoa. Por isso, Cavaliere foi visto como um bom substituto para ocupar a cadeira número oito, já que ambos eram investigadores da língua portuguesa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.