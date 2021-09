Charge Falada entrevista Carvall: o medo do dia 7

Ex-aluno de Ziraldo, o cartunista Fernando Carvall, que trabalha para diversos veículos de imprensa com caricaturas e ilustrações, conta histórias e fala sobre o momento político do País nesta edição do podcast edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O que vai acontecer no próximo dia 7 de setembro nas manifestações convocadas para Brasília e São Paulo domina parte do tempo do papo de Renato Aroeira e Miguel Paiva com o convidado Fernando Carvall, demonstrando preocupação com as consequências para o país. Os três, porém, não deixaram de contar boas histórias e dar grandes gargalhadas.

Carvall é formado em artes plásticas e foi aluno de Ziraldo. Atualmente, tem intensa atividade como caricaturista e ilustrador da Folha de S. Paulo, Valor Econômico e revista Piauí. É chargista dos portais Nocaute, Opera Mundi, Tutaméia e Jornalistas Livres e colabora com as editoras Abril, Globo, Saraiva, Brasil e Atual e com as TVs SESC e MTV.

Como se fosse pouco, é professor das Faculdades de Design de Multimídia e Design Gráfico SENAC, Faculdade de Multimeios da PUC e do IED - Instituto Europeu de Design.

PUBLICIDADE

Dirige o Estúdio Saci de design gráfico multimídia e encontra tempo para torcer pelo São Paulo, ao lado dos filhos André e Bruno. E, apesar dos temores e ameaças do dia 7, mantém a esperança de que tudo pode acabar bem para o país.

A conversa de Carvall com Aroeira e Miguel Paiva foi também para matar saudades dos programas que os três fizeram juntos no início do Távola Fim de Tarde ainda com o Gustavo Conde, que continua trabalhando com Carvall.

PUBLICIDADE

Acompanhe o episódio clicando neste link .

PUBLICIDADE