Charge Falada estreia segunda temporada com Nando Motta

Ilustrador fala do lançamento de seu livro e também das últimas novidades, já que foi ele o primeiro convidado do programa, há exatamente um ano edit

Apoie o 247

ICL

247 - O chargista Nando Motta abriu a segunda temporada do podcast Charge Falada, depois de ter participado, há exatamente um ano, da estreia do programa apresentado por Miguel Paiva e Renato Aroeira.

44 episódios depois, Nando volta com novidades. Além do reconhecimento cada vez maior por seus trabalhos publicados, pelo aumento de seguidores nas redes sociais, o ilustrador vai lançar seu primeiro livro. Suas charges publicadas no Brasil 247 estarão reunidas entre as 100 melhores criadas.

Nando Motta pode ser chamado de verdadeiro campeão de audiência, com charges precisas, contundentes, direto ao gosto do público. Seu livro será a reunião dessas charges e Miguel e Aroeira farão parte dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele não é apenas cartunista e ilustrador. É músico, ator e militante ferrenho na luta por uma sociedade melhor e por dias mais dignos e justos. Sobre a sua próxima (e terceira) participação no podcast, já combinou que vai trazer o violão para fazer o fundo musical.

Confira abaixo o episódio "Ele voltou":

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE