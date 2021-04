Charge Falada: Renato Aroeira e Miguel Paiva entrevistam Andre Dahmer

247 - O cartunista André Dahmer é o tipo de pessoa que finge ser muito sério e sisudo, mas é, na realidade, um cara divertidíssimo e dono de um sorriso enorme.

Tanto o cartunista Renato Aroeira quanto o também cartunista Miguel Paiva não começam o dia sem ver o que o Dahmer fez. Seus desenhos estão nos jornais "O Globo" e "Folha de São Paulo". Miguel, por exemplo, não deixa de ver os quadrinhos de Dahmer antes de tomar o café da manhã. Um ritual para começar o dia com humor e crítica.

"Nunca estudei desenho e nem vou estudar. Uso o desenho como meio de comunicação"

No mais novo episódio do Charge Falada, uma análise sobre mais uma vitória do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal (STF), que confirmou a suspeição e parcialidade do ex-juiz Sergio Moro no processo do tríplex e em todas as ações contra Lula. O papo rolou tão solto que passou do tempo regulamentar. Falaram do Jaguar, do Ziraldo, do politicamente correto em relação às doutrinas religiosas e outros assuntos que são sempre pauta não só da imprensa como dos chargistas.

"No podcast com a Laerte, vocês disseram que sou um cara sério. Guardei mágoa"

O Charge Falada vem sendo um encontro entre cartunistas para falar de humor e de Brasil. Para as próximas semanas já estão escalados: Ciça Pinto, uma das primeiras mulheres a publicar humor; Zélio, que além de irmão do Ziraldo e marido da Ciça é um cartunista e artista plástico de primeira; e Jota Camelo, talvez um dos mais contundentes cartunistas em atividade atualmente.





