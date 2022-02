Chefe na Rouanet diz que sexo é "instinto animalesco" e não tem nada a ver com arte

Ex-PM afirmou que o vínculo entre a cultura e as pautas LGBTQIA+ é absurdo edit

247 - O secretário André Porciuncula, encarregado no governo de gerenciar a Lei Rouanet, afirmou que o vínculo entre a cultura e as pautas LGBTQIA+ é absurdo. "Não existe cultura hétero, não existe cultura homossexual", disse.

A declaração foi dada numa live que foi ar no Youtube na noite desta segunda (14). Ex-PM, Porciuncula respondia a uma pergunta feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que também participou da transmissão, ao lado de Mario Frias, secretário especial de Cultura. De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo, os três se manifestaram contra o projeto da Lei Paulo Gustavo.

"Cultura não tem nada a ver com comportamento sexual. O comportamento sexual é o instinto mais animalesco de qualquer espécie animal. Sexo não tem nada a ver com cultura", acrescentou Porciuncula.

O projeto da Lei Paulo Gustavo libera cerca de R$ 3,8 bilhões para a área cultural, como forma de amenizar a paralisação de setor causada pela pandemia. Foi aprovado no ano passado no Senado e vai para votação na Câmara dos Deputados nesta terça (15).

