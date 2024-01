Chico Buarque assina manifesto em apoio ao padre Júlio Lancellotti, alvo de CPI em São Paulo

Manifesto foi idealizado por estudantes do Centro Acadêmico XI de Agosto, ligado à USP, e conta com o apoio de figuras como a jurista Carol Proner edit

247 - O cantor e compositor Chico Buarque assinou um manifesto em defesa do padre Júlio Lancellotti. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o manifesto, liderado pelo Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), surge em resposta à proposta da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das ONGs, apresentada pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil) e prevista para ser instalada em fevereiro na Câmara Municipal de São Paulo.

O padre Júlio Lancellotti, conhecido por seu trabalho social na região da cracolândia, tornou-se alvo da CPI, sendo acusado de maneira que o manifesto descreve como "clara manipulação política da extrema direita paulistana, colocando o padre como alvo com flagrante fim eleitoreiro". O texto enfatiza o compromisso do religioso com a população em situação de rua, assim como sua dedicação à defesa dos direitos humanos e sociais. >>> CPI visa "criminalizar trabalho com população de rua" e "tirar o foco da questão da Cracolândia", diz padre Júlio Lancellotti

Ainda conforme a reportagem, “o documento também tem apoio de figuras do mundo jurídico como os advogados e professores Carol Proner, esposa de Chico, e Thiago Amparo, e o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. Na Câmara Municipal de São Paulo, a vereadora Luna Zarattini (PT) endossa a iniciativa”. >>> CPI sobre o padre Júlio Lancellotti sobe no telhado após retirada de assinaturas

O grupo Prerrogativas, formado por advogados e juristas de todo o Brasil, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se manifestaram contra a possibilidade de instalação de uma CPI para investigar a atuação do religioso.

