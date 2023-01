Chico Buarque dá vivas à democracia em show, após ataques à democracia em Brasília

Cantor se pronunciou na abertura de seu show no Rio de Janeiro, neste domingo edit

247 - O cantor e compositor Chico Buarque exaltou a democracia na abertura de seu show no Vivo Rio, na capital fluminense, neste domingo (8).

Ao entrar no palco, Chico disse: "Sou apenas um cantor. Mas não posso deixar de dizer: viva a democracia", informa a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo

A fala ocorre após terroristas bolsonaristas realizarem ataques à democracia, com invasão e depredação do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal.

