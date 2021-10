Chico Buarque passa por cirurgia em hospital no Rio

Apoie o 247

247 - O cantor e compositor Chico Buarque, 77 anos, passou por uma cirurgia, de seis horas, na coluna no Hospital Copa Star, no Rio. O responsável foi o cirurgião Luiz Claúdio Schettino, de acordo com a coluna de Ancelmo Goes.

O artista foi internado para colocação de placas e parafusos para estabilizar as vértebras. O trabalho de recuperação dura, em média, quatro meses.

