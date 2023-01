Chico Buarque presta homenagem a Lula ao encerrar show no Rio de Janeiro

A plateia, já emocionada com o desfile de músicas clássicas de seu repertório, se manifestou com emoção e vigor, ovacionando o astro edit

Da Agenda do Poder – Ao encerrar o show deste sábado no Vivo Rio, onde se apresenta com a turnê “Que tal um samba”, o compositor Chico Buarque fez uma homenagem ao presidente Lula. Ao lado de Mônica Salmaso, com quem dividiu o palco, ele desfraldou uma bandeira com a imagem de Lula. A plateia, já emocionada com o desfile de músicas clássicas de seu repertório, se manifestou com emoção e vigor, ovacionando o astro (veja o vídeo abaixo).

A questão política que sempre acompanhou a carreira do artista não poderia ficar de fora, mas no espetáculo. “Pensei em colocar um teleprompter aqui na minha frente, mas aí iam dizer que eu não sei cantar as letras e que eu não escrevi as minhas músicas”, ironizou o artista em uma pequena fala ao público em meio ao show.

No ano passado, uma juíza chegou a exigir a comprovação de que a célebre Roda Viva, canção composta por Chico, era de fato de sua autoria. O pedido surpreendente tinha a ver com um processo movido por ele por uso indevido da música por um dos filhos do ex-presidente.

Em um momento, ao cantar “Bancarrota Blues”, o músico se referiu ao boato fomentado por bolsonaristas na internet de que comprava suas músicas. Ao afirmar que não admitia tais acusações, mais uma vez ironizou, repetindo um dos versos da canção: “mas posso vender” – para em seguida brincar, “essa também não é minha. É do Paulo Guedes”.

Confira o vídeo:

