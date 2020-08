Chico, Caetano, Raduan, Wagner Moura, Milton Hatoum apoiam bispos contra Bolsonaro; ato ecumênico ocorre neste domingo

Iniciativa já está disponível para adesões na internet e será tema de ato ecumênico virtual no próximo domingo, 9 de agosto, às 11h, com transmissão pela TVT e redes sociais edit

247 - A mensagem do Projeto Brasil Nação em apoio à “Carta ao Povo de Deus”, documento de mais de 150 bispos brasileiros, ganhou a assinatura de Chico Buarque, Caetano Veloso, Raduan Nassar, Wagner Moura, Milton Hatoum, entre outras personalidades. A iniciativa já está disponível para adesões na internet e será tema de ato ecumênico virtual no próximo domingo, 9 de agosto, às 11h, com transmissão pela TVT e redes sociais.

O texto dos bispos aponta os descalabros produzidos pelo governo Bolsonaro, que impõe ao país milhares de mortes na pandemia, ataques à democracia, desagregação social, desastre ambiental, uma “economia que mata”. Para o Projeto Brasil Nação, movimento suprapartidário que reúne intelectuais e artistas de diferentes matizes políticos, Bolsonaro age para destruir o Brasil e subordiná-lo aos interesses estrangeiros, colocando a Nação como vassala dos Estados Unidos. “Roendo as instituições, desprezando a população e aniquilando pequenas empresas, o governo se transforma em inimigo da vida, da saúde, da democracia, da soberania, da diplomacia, de direitos, da ética, da educação, da cultura, do desenvolvimento com justiça, igualdade e paz”, afirma a declaração de apoio.

A ação de solidariedade, endossada por Fábio Konder Comparato, Margarida Genevois, Paulo Sérgio Pinheiro, Monja Coen, João Pedro Stedile, Fernando Morais, Tata Amaral, Juca Kfouri, Silvio Almeida, Maria Victoria Benevides, Renato Janine Ribeiro, Silvio Tendler, entre muitos outros, está recebendo apoios de diferentes denominações religiosas. Em resposta à mensagem do Projeto Brasil Nação, o cardeal d. Claudio Hummes escreveu: “A sociedade civil organizada quando se une tem força. Obrigado. Deus abençoe a todos e todas vocês!”.

O ato ecumênico de domingo, às 11h, reunirá representantes de várias religiões e será comandado por Juca Kfouri e Rosane Borges. Luiz Carlos Bresser-Pereira e Celso Amorim, que lideram o Projeto Brasil Nação, estarão presentes.

A manifestação está aberta a adesões em http://chng.it/McwLGkwN

Aqui o documento de apoio aos bispos e as assinaturas iniciais.

PROJETO BRASIL NAÇÃO APOIA ‘CARTA AO POVO DE DEUS’

O Projeto Brasil Nação apoia e se solidariza com a "Carta ao Povo de Deus", assinada por mais de 150 de bispos brasileiros. O texto aponta os descalabros produzidos pelo governo Bolsonaro, que impõe ao país milhares de mortes na pandemia, ataques à democracia, desagregação social, desastre ambiental, uma “economia que mata”.

De forma deliberada, Bolsonaro age para destruir o Brasil e subordiná-lo aos interesses estrangeiros, colocando a Nação como vassala dos Estados Unidos. Roendo as instituições, desprezando a população e aniquilando pequenas empresas, o governo se transforma em inimigo da vida, da saúde, da democracia, da soberania, da diplomacia, de direitos, da ética, da educação, da cultura, do desenvolvimento com justiça, igualdade e paz.

Como reforça o documento dos bispos, “o momento é de unidade no respeito à pluralidade!”. Seus signatários propõem “um amplo diálogo nacional que envolva humanistas, os comprometidos com a democracia, movimentos sociais, homens e mulheres de boa vontade”.

O Projeto Brasil Nação, movimento suprapartidário que reúne intelectuais, artistas, cidadãos de diferentes visões políticas, apoia essa ideia e se soma a esse chamamento. É preciso, como afirmam os religiosos, despertar “do sono que nos imobiliza e nos faz meros espectadores da realidade de milhares de mortes e da violência que nos assolam”.

São Paulo, 31 de julho de 2020

Projeto Brasil Nação

Luiz Carlos Bresser-Pereira

Celso Amorim

Margarida Genevois

Fábio Konder Comparato

Luciano Coutinho

Maria Victoria Benevides

Chico Buarque

Caetano Veloso

Raduan Nassar

Milton Hatoum

Luiz Gonzaga Belluzzo

Paulo Sérgio Pinheiro

Eleonora de Lucena

Paulo Nogueira Batista Júnior

Carol Proner

Wagner Moura

Paula Lavigne

Maria Auxiliadora Arantes

Rodolfo Lucena

Luiz Felipe de Alencastro

Maria Aparecida Aquino

Fernando Morais

João Pedro Stedile

Silvio Almeida

Juca Kfouri

Leda Paulani

José Luiz Del Roio

Carlos Moura

Eliete Negreiros

Antonio Elpídio da Silva

Monja Coen

Silvio Tendler

Rosane Borges

Edson Carneiro Índio

Tata Amaral

Edson França

Mario Vitor Santos

Gilberto Maringoni

Eduardo Fagnani

Benedito Tadeu Cesar

Ismail Xavier

Henri Arraes Gervaiseau

William Nozaki

Paulo Kliass

Cassia Damiani

Ângela Cristina dos Santos Ferreira

Altamiro Borges

Rodrigo Medeiros

Marijane Vieira Lisboa

Marcelo Auler

Tadeu Di Pietro

Pompea Maria Bernasconi

Georgia Vassimon

Projeto BrCidades

Flávio Aguiar

Isabel Lustosa

Luiz Eduardo Soares

José Bustani

Otavio Velho

Moacir Palmeira

Ingrid Sarti

Luiz Taranto

Marcelo Ridenti

Eric Nepomuceno

Ennio Candotti

Olga Sodré

Isabel Travancas

Renato Janine Ribeiro

Renato Boschi

Flora Sussekind

Bernardo Ferreira

Heloisa Murgel Starling

José Sérgio Leite Lopes

Roberto Amaral

Marcos Costa Lima

Maria Noemi de Araújo

Aquiles Rique Reis

Miltinho

Dalmo Medeiros

Paulo Malaguti Pauleira

MPB4

Marluí Miranda

Francisco Foot Hardman

Paulo Pedrini

Danilo César

Rodolfo Stroeter

Carlos Lichtsztejn

Maria de Betania Paes Norgren

Marta Quaglia Cerruti

Janete Frochtengarten

Norka Bonetti

Maria Rita Kehl

Lusmarina Campos Garcia

Ivanir dos Santos

Naudal Alves Gomes

Walter Altmann

Claudio de Oliveira Ribeiro

Cibele Kuss

Mozart Noronha

Irênio Silveira Chaves

Eduardo Calil Ohana

Luiz Longuini Neto

Rudelmar Bueno de Faria

Marie Ann Wangen Krahn

Ana Bock

Lumena de Castro Furtado

Elisa Zanerato Rosa

Christina Veras

Cristina Silva

Odair Furtado

Marcos Ferreira

Silvio Bock

Edson Fernando de Almeida

Roberto Zwetsch

Dario Geraldo Schaffer

Romi Bencke

Walter Marschner

Patrícia Tolmasquim

Allan Ervin Krahn

Walmor Ari Kanitz

Hélio Schaidhauer Pacheco

Sandro Luckmann

Rosiléa Maria Roldi Wille

Eny Raymundo Moreira

Graciela Chamorro

Cláudia Patrícia Schaidhauer Pacheco

Guilherme Reichwald

Ruy Otávio Costa

Marcos Inhauser

Marcelo da Silva Carneiro

Carlos Caldas Filho

Lysias Garcia da Costa Junior

José Lima Júnior

Rodrigo da Silva Coelho

Ronaldo de Paula Cavalcante

Jabis Ipólito de Campos Junior

Agnaldo Pereira Gomes

Esequiel Laco Gonçalves

Paulo de Lima Portes

Silas Luiz de Souza

Ricardo Lengruber

Eduardo Castedo Abrunhosa

Uverland Barros da Silva

Kristl Schütz Rabelo

João Mário Gervazoni

Nilton Emmerick Oliveira

Claudio Carvalhaes

Wilson Emerick

Laurie Miller Camargo

Cleonilde Aranha Pimenta

Reinaldo Olecio Aguiar

Guilherme de Freitas Silva

Vardilei Ribeiro da Silva

André Tadeu de Oliveira

Sandro Vavier

Raimundo César Barreto Junior

Afonso Celso Teixeira Rabelo

Neila Ruiz Alfonzo

Paulo César Silva

Franklin Félix

Agnaldo dos Santos Mota

Maria Augusta Ramos

Alexandre Bernardino Costa

Marcus Giraldes

Gisele Ricobom

Alexandre Brasil

Juliana Neuenschwander Magalhães

Avelin Buniacá Kambiwá

Margarida Lacombe

Gisele Cittadino

Sira Milani

Rede Coral Luther King

Coro Luther King

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.