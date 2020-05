Circuito musical Dandô inicia campanha de vídeos durante o período de isolamento social

247 - Foi lançada no início de maio a campanha de shows “Em Casa” pela rede do coletivo Dandô. Devido a quarentena provocada pelo Coronavírus, as edições que aconteciam dentro do Circuito de Música ganharão novo formato respeitando o isolamento social e sendo realizadas online.

O Dandô – Circuito de Música Dércio Marques nasceu há seis anos, por iniciativa da cantautora Kátya Teixeira e foi iniciado um coletivo de artistas que se uniram em prol de espalhar suas canções pelas mais diversas regiões do Brasil, inicialmente, e em alguns países da América-latina e da Europa. Com cinco edições anuais em cada cidade, o projeto se faz como grande nome para artistas, em suma cantautores de música independente.

Além de vídeos especiais com apresentações de todos os músicos participantes do Circuito, contaremos com a contribuição dos demais parceiros do projeto, de forma que o coletivo some e aumente a presença na vida de quem conhece e apoia o projeto. As pessoas já poderão acompanhar as ações postadas nas redes sociais do projeto que englobam vídeos educativos e lúdicos, poesia, dança, artes visuais, curiosidades, entrevistas e muita música obviamente.

Ainda serão lançadas playlists digitais com músicas dos artistas da rede Dandô e uma surpresa diária com a Rádio 220 criada durante o Encontro Internacional do Dandô em fevereiro 2020, como uma brincadeira dos artistas Alison Amador (Brasil), Nicolás Salaberry (Paraguai) e Marie VillaLobos (França) e que durante a quarentena vem sendo feito uma trilha a cada dia por Marie para nos manter conectados mesmo a distância e que será compartilhado com o público.

“Nos reunimos com o Grupo de Comunicação e a Curadoria de Música do Dandô e criamos uma campanha com diversas ações que apresentaremos a vocês ao longo desse período. Quero pensar esse momento como uma grande oportunidade que a vida está nos dando pra redesenhar a nossa estrada e mudar o que a muito estava insustentável na raça humana. Que alegria estarmos todos juntos, mesmo que cada um nas suas casas, construindo o mundo que a gente quer viver. Fiquem bem, fiquem em casa!”, ressalta a musicista, idealizadora e coordenadora do Dandô, Kátya Teixeira.

O que é o Dandô

O Dandô é um circuito de música que, reúne músicos de lugares diferentes do Brasil, e que de forma coletiva e colaborativa promove encontros, trocas e reflexões acerca da música. Projeto premiado pelo “Prêmio Brasil Criativo” e “Prêmio Profissionais da Música”, teve seu início em 2013, com shows em cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Minas Gerais, e está acontecendo em mais de 40 cidades brasileiras, e expandindo para países da América Latina e Europa. O nome do projeto faz homenagem a Dércio Marques, um dos artistas que mais fez pela arte nos “Brasis”.

O circuito, idealizado pela cantautora Kátya Teixeira, é desenvolvido e realizado por uma rede de diversos coletivos, mobilizadores locais, artistas, instituições, produtores culturais e afins. Promove uma verdadeira interação musical por todo o país, por meio do intercâmbio entre artistas de vários rincões, objetivando mostrar as diversas sonoridades regionais e gerar também novos públicos.

Seguindo o exemplo deixado por Dércio Marques, o Dandô reúne cantadores e músicos de várias gerações, estilos, e culturas de diferentes lugares do Brasil e dos países parceiros da rede. O circuito promove encontros, trocas e reflexões sobre a música de forma coletiva e colaborativa; busca uma interação musical entre artistas e público; proporciona às pessoas o acesso à música de qualidade produzida fora da indústria cultural de massa, além de promover espaços de reflexão e formação durante cada apresentação.

Além de 2 CDs Coletânea produzidos em parceria com a Distribuidora Tratore com alguns dos artistas do circuito nacional e latino-americano, o Dandô realizou em parceria com a TV Evangelizar do Paraná um programa de TV transmitido em rede nacional em comemoração aos seus 5 anos de atividade em 2018. Em setembro de 2020, o Circuito Dandô irá completar 7 anos de existência e muita música.

Serviço

Mostras Regionais Dandô em Casa 06/06 – 04/07 – 01/08 – 05/09

Onde acompanhar? Instagram @dandonacional | Facebook @circuitodandonacional |

YouTube Circuito Dandô – www.youtube.com/circuitodandobr

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.