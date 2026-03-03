Cirurgia de Ivete Sangalo é considerada delicada e durou 7 horas

247 - A cantora Ivete Sangalo passou por uma cirurgia considerada delicada no último domingo (1º), em São Paulo, após sofrer uma fratura na mandíbula em decorrência de um desmaio. As informações foram divulgadas inicialmente pela coluna de Lucas Pasin, do portal Metrópoles.

Segundo a publicação, o procedimento teve duração aproximada de sete horas e foi realizado no Hospital Sírio-Libanês. A intervenção teve como objetivo corrigir a lesão causada pela queda, registrada na madrugada da última quarta-feira (25), após um quadro grave de desidrataçãoDe acordo com relatos divulgados, Ivete acordou durante a madrugada com um quadro intenso de diarreia. Sozinha em casa, acabou desmaiando. Com a queda, além da fratura na mandíbula, sofreu um corte na região do supercílioA cirurgia foi classificada como delicada em razão da área afetada, que envolve estruturas ósseas e nervosas importantes do rosto.

Apesar da complexidade, o procedimento transcorreu sem intercorrências, conforme informado pela colunaProcurada pela reportagem do Metrópoles, a equipe da artista afirmou que, até o momento, não há novas atualizações sobre o estado clínico da cantora. A assessoria acrescentou que Ivete deverá se pronunciar pelas redes sociais no momento que considerar oportunoO episódio ocorre poucos dias após a artista ter recebido alta hospitalar e retomar compromissos públicos. Ainda não há confirmação oficial sobre eventuais alterações na agenda de shows e apresentaçõesIvete Sangalo, um dos principais nomes da música brasileira contemporânea, segue em recuperação sob acompanhamento médico. A expectativa é de que novas informações sejam divulgadas assim que houver atualização do quadro clínico