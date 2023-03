Clássicos de Agatha Christie passam por revisão para eliminar linguagem ofensiva

Apoie o 247

247 -Os romances da escritora renomada Agatha Christie, conhecida como a "Rainha do Crime", estão passando por uma revisão a fim de remover referências racistas e outras linguagens ofensivas para o público moderno, seguindo uma tendência de atualização de obras clássicas.A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Telegraph.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, a editora HarperCollins realizou modificações em algumas passagens e eliminou completamente outras em suas novas edições digitais de mistérios protagonizados pelos detetives Hercule Poirot e Miss Marple, personagens da escritora em muitos de seus livros.

“As emendas aos livros, publicados entre 1920 e 1976, ano da morte de Christie, incluem mudanças no monólogo interior do narrador. Por exemplo, a descrição de Poirot de outro personagem como ‘um judeu, é claro’ no romance de estreia de Christie, ‘The Mysterious Affair at Styles’ (O Misterioso caso de Styles), de 1920, foi retirada da nova versão”, destaca reportagem da CNN.

Outros termos que foram retirados, segundo a publicação, foram:

Ao longo da versão revisada da coleção de contos “Os casos finais de Miss Marple e duas outras histórias”, a palavra “nativo” foi substituída por “local”, relata o jornal The Telegraph;

Uma passagem que descreve um servo como “negro” e “sorridente” foi revisada e o personagem agora é simplesmente referido como “o que acena”, sem referência à sua raça;

No romance de 1937 “Morte no Nilo”, as referências ao “povo núbio” foram removidas.

