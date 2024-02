Claudia Leitte é detonada por alterar música para não saudar Iemanjá

Apoie o 247

247 - Claudia Leitte vem sendo bastante criticada nas redes sociais após surgir, em um vídeo, modificando a letra da música Caranguejo. No show, a cantora altera um verso da canção, substituindo o trecho que fala de Iemanjá, orixá das religiões de matriz africana, por “só louvo meu rei Yeshua”.

A canção original diz: “Maré tá cheia/Espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando a rainha Iemanjá”. A cantora, que já se declarou evangélica, alterou a frase para fazer referência à própria religião, usando o termo “Yeshua”, nome de Jesus em hebraico.

As reações logo surgiram após o vídeo viralizar.

“Amiga, tá certíssima, tenho até uma dica cristã pra dar. Tem que abandonar as festas do mundo. cantar no carnaval não tem nada a ver com a sua pureza. Renuncie logo o cachê dessa festa tão mundana”, ironizou uma internauta.

“Alguém avisa essa mulher que batuques da música dela, são inspirados em Pontos de Candomblé, da umbanda e Cultura Afro”, comentou outro internauta.

“Só louvo meu Rei Yeshua”



Claudia Leite simplesmente mudou a letra para não saudar Yemanjá. pic.twitter.com/TASUGA76tV continua após o anúncio February 13, 2024





