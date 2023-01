Clube cancela show de carnaval com Netinho após cantor defender atos terroristas

Apoie o 247

247 - O Iate Clube de Aracaju cancelou a apresentação do cantor Netinho em sua festa de Carnaval, programada para acontecer no dia 28 de janeiro. Em uma publicação feita no Instagram, o cantor de axé sugeria que caçadores, atiradores e colecionadores de armas (CACs) se juntassem aos atos golpistas que depredaram as sedes dos três poderes no último dia 8. As informações são do jornal O Globo.

No lugar de Netinho, o Iate Clube de Aracaju contará com um show do cantor Tatau, ex-vocalista da banda Araketu. A publicação que motivou o rompimento do contrato por parte do Iate Clube já foi deletada da conta do artista. "Temos aqui entre 800.000 e 900.000 CACs aqui no Brasil. Se levantem e ajudem a nós o povo patriota", dizia a postagem.

"Recebi a notícia pública do cancelamento da minha participação através de rede social, mas sem qualquer documentação formal (...) Esse cancelamento me traz prejuízos de imagem e financeiros pois era o show anunciado com o qual eu voltaria aos palcos e trios elétricos", compartilhou Netinho no Instagram neste domingo.

