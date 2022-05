'Clube da esquina' é eleito o melhor álbum brasileiro da História

Apoie o 247

247 - O album 'Clube da esquina', lançado em 1972 por Milton Nascimento e Lô Borges foi considerado o melhor disco brasileiro já lançado, segundo um levantamento realizado pelo podcast Discoteca Básica.

A escolha do disco foi feita por 162 jornalistas, youtubers, podcasters, músicos, produtores e outros especialistas ligados à produção musical. Segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo, para se chegar ao resultado final, com 500 discos, os jurados fizeram sua lista pessoal dos 50 melhores álbuns.

Confira o Top 10 entre os 500 escolhidos:

1. Clube da Esquina (1972) – Milton Nascimento e Lô Borges

2. Acabou Chorare (1972) – Novos Baianos

3. Chega de Saudade (1959) – João Gilberto

4. Secos & Molhados (1973) – Secos & Molhados

5. Construção (1971) – Chico Buarque

6. A Tábua de Esmeralda (1974) – Jorge Ben Jor

7. Tropicália ou Panis et Circencis (1968) – Vários artistas

8. Transa (1972) – Caetano Veloso

9. Sobrevivendo no Inferno (1997) – Racionais MC’s

10. Elis & Tom (1974) – Elis Regina e Tom Jobim

