Clube de Leitura CCBB 2025 encerra 2025 com Monja Coen e Leonardo Boff

247 - O Clube de Leitura CCBB 2025 encerra sua programação anual reunindo duas das figuras mais influentes do pensamento espiritual e ético do país: Monja Coen e Leonardo Boff. O público selecionou, por votação aberta, os livros que pautarão o debate final do ano — “O que aprendi com o silêncio”, de Monja Coen, e “A busca da justa medida”, de Leonardo Boff.

Os encontros do Clube de Leitura CCBB ocorrem no Salão de Leitura da Biblioteca Banco do Brasil, no Centro do Rio, sempre na segunda quarta-feira do mês, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos. A gravação integral é disponibilizada na semana seguinte no canal do Banco do Brasil no YouTube.

A proposta deste último encontro reforça a urgência de um humanismo espiritual e ecológico, tema presente nas obras escolhidas e que ganha ainda mais relevância após um ano em que o Rio de Janeiro foi celebrado pela UNESCO como Capital Mundial do Livro. A reunião presencial entre Coen e Boff, pouco comum, simboliza o fechamento de um ciclo marcado por reflexão e diálogo. “Num evento como este, é o momento de os participantes conhecerem os autores e ganharem mais gosto para o livro e pela leitura dele, coisa que nenhum outro meio substitui”, diz Boff. Monja Coen expressa profunda admiração pelo parceiro de encontro e afirma estar muito feliz em reencontrá-lo.

Para Suzana Vargas, curadora e mediadora do Clube de Leitura CCBB, dezembro mantém sua tradição de promover reflexões éticas, filosóficas e espirituais. “Em dezembro, propomos leituras que nos levem a pensar a realidade do ponto de vista metafísico e ético, como o mês sugere nas culturas cristãs. Tanto Monja Coen quanto Leonardo Boff dedicam suas trajetórias a inspirar a transformação interior e coletiva. Reunir os dois é promover uma conversa profunda entre espiritualidade, consciência e ação”, afirma. Ao longo de 2025, o Clube reafirmou sua vocação para a diversidade literária, reunindo desde homenagens a grandes autores brasileiros e internacionais até debates sobre vozes contemporâneas que ampliam o repertório do público. “Desde que comecei as Rodas de Leitura no CCBB nos anos 90 e agora com o Clube de Leitura que já completa 04 anos, percebo o quanto é essencial continuar reunindo pessoas em torno dos livros. A leitura compartilhada gera sensibilidade e consciência cidadã — atributos fundamentais para enfrentarmos as transformações da vida atual. Num tempo de tecnologia e automação, os livros ainda são nosso elo mais humano”, destaca Suzana.

Encerrar o ano com Monja Coen e Leonardo Boff reforça a proposta de escuta, diálogo e construção de sentido coletivo, marcando simbolicamente a conclusão da temporada com reflexão, silêncio e ação consciente. O encontro está marcado para 10 de dezembro, às 17h30, na Biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, no quinto andar, com entrada gratuita. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 9h do dia do evento, na bilheteria ou pelo site bb.com.br/cultura. A classificação é de 14 anos, e o evento conta com o patrocínio do Banco do Brasil.

Com mediação de Suzana Vargas e do poeta Ramon Nunes Mello, o Clube de Leitura CCBB completa quatro anos aprofundando relações entre literatura e diferentes linguagens artísticas, como música, teatro e cinema. Segundo Suzana, o objetivo é ampliar a percepção do público sobre o papel da palavra. “Clássicos da literatura, autores contemporâneos, dramaturgos, escritores que expressam parte da alma brasileira, poetas do cotidiano estão programados para essa nova temporada. Com ela pensamos atingir um público mais amplo, diverso, bem como fazer com que os livros sejam compreendidos mais além de suas fronteiras escritas”, afirma. O patrocínio do Banco do Brasil tem permitido trazer ao país autores internacionais e reforçar o caráter formador da iniciativa. “A Biblioteca Banco do Brasil, instalada no 5º andar do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro hoje disponibiliza mais de 250 mil títulos ao público frequentador, gratuitamente, e é uma das bibliotecas com maior extensão de funcionamento diário – das 9h às 20h, incluindo sábados, domingos e feriados. Em 2024, foram mais de 126 mil leitores atendidos. A iniciativa do Clube de Leitura CCBB, criado em 2022, tem se mostrado cada vez mais relevante para aproximar o público frequentador do CCBB das artes literárias, popularizando o tema, o tornando acessível e contribuindo para a reflexão sobre a importância da leitura no mundo contemporâneo”, afirma Sueli Voltarelli, Gerente Geral do CCBB Rio de Janeiro.

As gravações dos encontros ficam disponíveis no YouTube do Banco do Brasil, e a programação integrou o calendário oficial do Rio Capital Mundial do Livro. Os títulos selecionados para este encerramento também reforçam o caráter reflexivo da iniciativa. Em O que aprendi com o silêncio – uma autobiografia, Monja Coen relata sua trajetória com um olhar que alterna emoção e ironia, ressaltando o papel do silêncio em meio a experiências intensas. Já A busca da justa medida – como equilibrar o Planeta Terra apresenta a crítica de Leonardo Boff ao excesso que marca a civilização contemporânea, propondo o autocontrole e a temperança como caminhos de esperança para o planeta.

A escolha dos convidados dialoga com a história de ambos. Monja Coen é uma das principais referências do Zen Budismo no Brasil, fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil e autora de obras que difundem princípios de autoconhecimento, equilíbrio emocional, liderança consciente e transformação social. Seus cursos já impactaram mais de 100 mil pessoas, traduzindo ensinamentos milenares para a vida cotidiana. Leonardo Boff, teólogo, filósofo e referência da Teologia da Libertação, tem trajetória acadêmica internacional, produção extensa com mais de 60 livros publicados e reconhecimento global, como o Prêmio Nobel Alternativo recebido em 2001.

Em 2024, mais de 2.500 pessoas participaram presencialmente, número reforçado por milhares de acessos online. A Biblioteca Banco do Brasil, fundada em 1931 e ampliada com a criação do Centro Cultural em 1989, reúne hoje mais de 250 mil exemplares em constante atualização.

O CCBB Rio de Janeiro, inaugurado em 1989 em um edifício histórico projetado por Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, consolidou-se ao longo de 36 anos como um dos principais centros culturais do país, com programação diversa em artes visuais, artes cênicas, cinema, música e ideias, promovendo acesso amplo e celebração da pluralidade cultural.

O encontro presencial do Clube de Leitura CCBB 2025 será realizado em 10 de dezembro de 2025, às 17h30, com entrada gratuita e classificação indicativa de 14 anos. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 9h do dia do evento, na bilheteria do Centro Cultural Banco do Brasil ou pelo site bb.com.br/cultura. O endereço é Rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro, com atividades na Biblioteca Banco do Brasil, no quinto andar.