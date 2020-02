Jornalista André Shalders usou o Twitter para ressaltar que Fábio Gonçalves, colunista do site Brasil sem Medo, criado pelo guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, ganhou R$ 30 mil por meio de um edital da Secretaria de Cultura com o romance “Peroba”. O livro conta a história de um menino de rua e foi escrito no tempo recorde de dois meses edit

247 - O jornalista André Shalders usou sua conta no Twitter para ressaltar que Fábio Gonçalves, colunista do site Brasil sem Medo, criado pelo guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, ganhou R$ 30 mil por meio de um edital da Secretaria de Cultura Fábio com o romance “Peroba”. O livro, um das 20 obras premiadas no Prêmio Literário dos 200 Anos da Independência do Brasil, promovido pelo Ministério da Cidadania conta a história de um menino de rua e foi escrito no tempo recorde de dois meses.

O edital referente a premiação foi publicado no Diário Oficial em 10 de outubro do ano passado. O resultado final do concurso foi anunciado em 27 de dezembro de 2019 e, “durante parte deste período, o chefe da Secretaria era o dramaturgo Roberto Alvim -- que se dizia seguidor de Olavo de Carvalho”, ressalta Shalders.

Ao término da postagem Shaldets destaca que não está colocando a premiação sob suspeita. “Estou dizendo que há irregularidade? NÃO. Não estou sequer sugerindo isso. Mas creio ser de interesse público e por isso trouxe essas informações aqui. Todas as obras, inclusive o romance Peroba, são inéditos. Era isso, valeu”, escreveu.

Confira as postagems de André Shalders sobre o assunto.

Colunista de site criado por Olavo de Carvalho ganhou R$ 30 mil em edital da Secretaria de Cultura



Fábio Gonçalves é colunista do site Brasil Sem Medo, lançado por OIavo.



Venceu o edital da Secretaria, com romance intitulado, atenção, Peroba. Livro que foi escrito em 2 meses. — andré shalders (@andreshalders) February 4, 2020