Com covid-19, Agnaldo Timóteo é intubado e médicos dizem que estado dele é grave

247 - O cantor Agnaldo Timóteo foi intubado na manhã deste sábado, depois que seu quadro de covid-19 se agravou.

O artista tem 84 anos e, segundo a família, o procedimento é para que ele seja “tratado de forma mais segura.

Conforme o comunicado, o cantor continua internado em unidade de terapia intensiva (UTI) em estado grave.

Por conta da doença, Timóteo precisou ser hospitalizado no último dia 17.

"Por se tratar de uma doença traiçoeira, altos e baixos, a idade e com o intuito de tentar preservar a evolução positiva clínica e laboratorial até o momento e tentar melhorar a lenta recuperação dos pulmões, Timóteo necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, a partir de hoje às 7 horas manhã, para ser tratado de forma mais segura", diz o texto.

Agnaldo Timóteo começou a carreira com o incentivo de sua madrinha e amiga Ângela Maria. Com a redemocratização, em 1982, se elegeu deputado federal pelo PDT, incentivado por Leonel Brizola, com quem viria a romper.

O cantor se elegeu outras vezes pelo Estado do Rio de Janeiro. Em 2004, ele se elegeu vereador em São Paulo.

Agnaldo Timóteo defendeu enfaticamente o ex-presidente Lula quando a perseguição da Lava Jato se tornou evidente, mesmo o cantor estando em legendas que não eram de esquerda.

