Com covid-19, ator Paulo Gustavo foi intubado no Rio de Janeiro

Um dos nomes mais populares do teatro e do cinema no Brasil, comediante entrou em ventilação mecânica

247 – "Internado desde a semana passada por covid-19 no Rio de Janeiro, o ator e humorista Paulo Gustavo, de 42 anos, precisou ser intubado neste domingo (21/3). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista. Anteriormente, a equipe do comediante havia informado que Paulo Gustavo apresentava 'sinais de melhora do ponto de vista clínico, laboratorial e tomográfico'. Uma corrente de oração foi promovida por meio das redes sociais por famosos de todo o Brasil", aponta reportagem do Correio Braziliense.

Em nota, a assessoria afirma que o ator está consciente, mas que "necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura".

