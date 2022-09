Com música 'Bolsominions', Chico César se firma como uma das vozes mais contundentes contra o bolsonarismo (ouça)

"Bolsominions são demônios / Que saíram do inferninho / Direto pro culto / Pra brincar de amigo oculto / Com satã num condomínio", diz um trecho da música do músico paraibano edit

247 - O cantor e compositor paraibano Chico César lançou uma das mais profundas críticas de repúdio ao extremismo de Jair Bolsonaro e seus seguidores. “Bolsominions são demônios / Que saíram do inferninho / Direto pro culto / Pra brincar de amigo oculto / Com satã num condomínio”, diz um trecho da letra da canção Bolsominions, tocada em ritmo de reggae.

A música, terceiro single do ainda inédito álbum Vestido de amor, apresentada na quinta-feira (15), foi lançada por Chico César durante uma transmissão ao vivo pela internet em agosto do ano passado. O músico paraibano vem sendo considerado uma das principais vozes de resistência ao avanço do bolsonarismo e da extrema direita dno Brasil.

“Bolsominions é música em defesa da fé cristã e faz crítica a um grupo político de inspiração fascista que sequestrou de modo bastante hipócrita parte significativa das igrejas e o rebanho que professa essa fé. É um reggae quase punk de protesto, ao modo de Peter Tosh ou The Clash. Os verdadeiros religiosos sabem que a crítica não se dirige a eles, mas, sim, aos vendilhões do templo, gente que cultua o deus dinheiro, as armas, a terra plana, a negação da ciência, a misoginia, o racismo e a perseguição à diversidade sexual”, disse o músico em uma postagem no Twitter.

Confira a letra.

Bolsominions

(Chico César)

Bolsominions são demônios

Que saíram do inferninho

Direto pro culto

Pra brincar de amigo oculto

Com satã num condomínio

Bolsominions são vergonhas

Que pastavam distraídas

Burrice imodesta

O horror à festa

E à risada instruída

A bolsa de valores sem valores

Os corpos malhados sem alma

O sangue de barata e a raiva

De toda humanidade que não quer ser salva



Ouça a música.

