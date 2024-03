Como judeu, Gerald Thomas diz sentir "nojo e tristeza" ao ver o genocídio promovido por Israel (vídeo)

Apoie o 247

247 – O premiado diretor de teatro Gerald Thomas, que é judeu, disse sentir nojo e tristeza ao ver o estado de Israel promovendo um genocídio contra o povo palestino. Desde o dia 7 de outubro de 2023, o governo de Benjamin Netanyahu já assassinou mais de 30 mil palestinos e, nesta semana, cometeu um dos maiores crimes contra a Humanidade em toda a história ao abrir fogo contra palestinos famintos, que esperavam ajuda. "Sinto muita vergonha sendo judeu", disse o diretor de teatro. "Desgraçados, desgraçados". Assista:

🤮🇮🇱 DESGRAÇADOS, DESGRAÇADOS



O diretor de teatro e ópera @geraldthomas1 diz que como judeu, sente nojo e tristeza pelo massacre e genocídio de Israel contra palestinos. pic.twitter.com/vra57BLjtq continua após o anúncio March 1, 2024

