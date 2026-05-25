Como será a Tela Brasil, plataforma de streaming de filmes nacionais

247 - O governo federal prepara o lançamento da Tela Brasil, plataforma pública de streaming voltada exclusivamente à exibição de produções audiovisuais brasileiras. O serviço será lançado em 30 de maio e terá acesso gratuito para a população, reunindo filmes, documentários, curtas-metragens e obras independentes produzidas no país.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal Metrópoles. Coordenado pelo Ministério da Cultura, o projeto vem sendo tratado pelo governo como uma iniciativa estratégica para ampliar o acesso ao cinema nacional e fortalecer a difusão da produção audiovisual brasileira em ambiente digital.

A proposta é que a plataforma funcione como uma vitrine permanente do audiovisual nacional, oferecendo conteúdos que muitas vezes têm circulação limitada em cinemas comerciais ou serviços privados de streaming. O catálogo inicial contará com centenas de títulos e deverá ser ampliado gradualmente após a estreia oficial.

Plataforma reunirá filmes, documentários e produções independentes

Segundo o governo, a Tela Brasil terá conteúdos de diferentes gêneros e formatos. A plataforma vai disponibilizar desde filmes de ficção até documentários, curtas-metragens e produções independentes realizadas em diversas regiões do país.

O objetivo é democratizar o acesso às obras brasileiras e ampliar a presença do cinema nacional no cotidiano do público. A iniciativa também busca fortalecer produtores independentes e aumentar a visibilidade de conteúdos culturais nacionais.

A expectativa é que novos títulos sejam incorporados progressivamente ao catálogo, permitindo uma atualização contínua da plataforma e ampliando a diversidade de obras disponíveis.

Lula chamou projeto de “Netflix brasileira”

O anúncio oficial da Tela Brasil foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fiocruz, no Rio de Janeiro, no último sábado (23).

Ao comentar o lançamento da plataforma, Lula destacou a proposta de oferecer acesso gratuito às produções nacionais.

“Vamos disponibilizar 500 filmes brasileiros para que o povo possa assistir de graça na rede de TV brasileira. É a nossa Netflix, nossa Netflix brasileira”, afirmou o presidente.

A declaração reforça a estratégia do governo de utilizar a plataforma como ferramenta de valorização da cultura nacional e de incentivo à indústria audiovisual brasileira.

Governo investiu milhões no licenciamento de obras

Para viabilizar o funcionamento da Tela Brasil, o governo federal destinou R$ 4,2 milhões ao licenciamento de 447 obras audiovisuais brasileiras. Os recursos serão utilizados para garantir a exibição gratuita dos conteúdos na plataforma pública.

A iniciativa ocorre em meio ao crescimento do consumo de streaming no Brasil e ao avanço das discussões sobre políticas de incentivo ao setor cultural no ambiente digital.

Com o lançamento da Tela Brasil, o governo pretende criar um espaço permanente dedicado à produção audiovisual nacional, ampliando o alcance de filmes e conteúdos brasileiros para diferentes públicos em todo o país.