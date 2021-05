Compositor Manno Goes, autor de 'Milla', detona Netinho por apresentação em ato pró-Bolsonaro

Manno Goes não gostou de ver a música que ele criou sendo cantada em manifestação no sábado (1º/5): “Não autorizo esse débil mental” edit

Metrópoles - O compositor baiano Manno Goes, autor da canção Milla, sucesso na voz de Netinho, detonou o cantor após participação em ato a favor do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, no sábado (1º/5). O criador da música chamou o intérprete de “débil mental” nas redes sociais e disse que “não autoriza” que a sua criação seja associada à manifestação que pedia “intervenção militar”.

Essa não foi a primeira vez que o autor se incomoda com o uso da música por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em julho, ele deixou claro que não gostou nada do hit dos anos 1990 ter sido usado para defender um discurso do qual ele não compartilha. “Que a próxima música minha que esses idiotas cantem seja Acabou", sugeriu Manno em seu perfil na rede social.

Netinho ontem cantou Milla no ato em que pessoas brancas, na Paulista, gritavam “eu autorizo”, para Bolsonaro. Autorizam o que? Golpe militar? Portanto, eu NÃO AUTORIZO esse débil mental de cantar minha música. Já entrei na justiça e retirarei todos os vídeos que tiverem isso. May 2, 2021

