Compositor norte-americano Burt Bacharach morre aos 94 anos

Reuters - O compositor Burt Bacharach, cujos sucessos como "Do You Know the Way to San Jose" e "Raindrops Keep Fallin' on My Head" proporcionaram uma trilha sonora suave alternativa ao rock and roll dos anos 1960 e 1970, morreu aos 94 anos, disse seu agente à Reuters nesta quinta-feira.

Bacharach morreu de causas naturais em sua casa na região de Los Angeles, na quarta-feira, com a família ao seu lado.

Suas canções, muitas escritas durante uma colaboração de 16 anos com o letrista Hal David, não eram rock nem estritamente pop. Elas inundaram as rádios norte-americanas e foram apresentadas em grandes filmes, tornando-as tão ouvidas nos anos 1960 e início dos anos 1970 quanto obras dos Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan.

Bacharach escreveu mais de 500 músicas. Ele escreveu sucessos para cantores que vão de Dionne Warwick aos Carpenters. Mais de 1.200 artistas interpretaram suas canções, que ganharam seis Grammys e três Oscar. Bacharach e David tiveram 30 sucessos no top 40 apenas nos anos 1960.

"Ele era diferente", disse David certa vez a um entrevistador. "Inovador, original. Sua música falava comigo. Eu ouvia suas melodias e ouvia letras. Eu ouvia rimas, ouvia pensamentos e ouvia quase imediatamente."

Para Bacharach, seu talento era simples: “Sou uma pessoa que sempre tenta lidar com a melodia”.

Bacharach se casou com a quarta esposa, a instrutora de esqui Jane Hanson, em 1993.

Em 2007, sua única filha com Angie Dickinson, Nikki, cometeu suicídio aos 40 anos, após uma vida lutando contra o autismo. Na casa dos 80 anos, ele escreveu uma música e a trilha sonora para o filme "Po", sobre um homem criando uma filha autista.

