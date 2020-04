Concurso "Contos da Quarentena" tem sucesso de público e vencedores serão divulgados dia 30 de junho

247 - O concurso literário “Contos da Quarentena”, lançado pela Editora 247, responsável pelo site Brasil 247 e pela TV 247, foi um sucesso de público.

Com as inscrições finalizadas no dia 16, o concurso recebeu ao todo 1.827 participações de autores amadores e/ou profissionais, que compartilharam suas experiências reais e/ou imaginárias durante a quarentena provocada pela pandemia do coronavírus, no Brasil e no exterior.

Para o jornalista Leonardo Attuch, responsável pela Editora 247, o volume de inscrições reforça a relação com a comunidade 247. “O número expressivo de participantes ultrapassou nossas expectativas. Estamos sempre em contato com a nossa audiência e sabemos que ela é formada por pessoas muito qualificadas e criativas. Tenho certeza que o resultado final do concurso será uma prova disso”, afirmou Attuch.

Os contos inscritos já estão sendo avaliados por uma banca de jurados de primeira linha, formada pelo contista, romancista e poeta Luiz Ruffato; pelo poeta, produtor cultural e editor Ricardo Aleixo; e pelo escritor e roteirista Marcos Pamplona. A banca julgadora não conhece a autoria de cada conto e avalia aspectos como criatividade, originalidade do texto e obediência à língua portuguesa.

Lembrando que, conforme o regulamento do concurso, todos os textos participantes têm até 10 mil caracteres, são limitados a um texto por participante e devem ser rigorosamente inéditos. O primeiro lugar do concurso receberá um voucher de R$ 1 mil para a compra de livros na Livraria Martins Fontes Paulista. O segundo colocado receberá um voucher de R$ 500. O terceiro receberá um voucher de R$ 300. Os 15 melhores contos serão publicados em livro, em edição conjunta da Editora 247 e da Kotter Editorial.

Os contos vencedores e seus respectivos autores e/ou autoras serão anunciados no dia 30 de junho, no site do Brasil 247 e na TV 247. O prazo, que anteriormente era 28 de abril, foi estendido devido ao grande número de participantes.

Conheça mais sobre a banca examinadora do concurso:

Luiz Ruffato

Um dos maiores nomes da literatura brasileira contemporânea, Luiz Ruffato é contista, romancista e poeta. Formado em Comunicação Social na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), seu romance “Eles eram muitos cavalos”, publicado em 2001, ganhou o Troféu APCA, oferecido pela Associação Paulista de Críticos de Arte, e o Prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional. Em 2011, com a publicação do romance Domingos Sem Deus, concluiu a pentalogia Inferno Provisório.

Ricardo Aleixo

Ricardo Aleixo é poeta, músico, produtor cultural, artista plástico e editor. Autodidata, atua em diversas áreas, sobretudo nas poéticas experimentais com a voz. Edita a revista Roda - Arte e Cultura do Atlântico Negro, pela Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Seus poemas revelam forte afinidade com o movimento concretista e com a etnopoesia. Com visão crítica da realidade, Aleixo faz poesia social, mordaz, seca e irônica.

Marcos Pamplona

Marcos Pamplona é escritor e roteirista. Teve poemas seus selecionados para três Coletâneas do Prêmio Off Flip de Literatura. Como poeta, tem poemas publicados nas coletâneas do Prêmio Off Flip de Literatura de 2006, 2008 e 2010, na revista Jandique e no blog Mallarmargens. Como roteirista, escreveu diversos curta-metragens, entre eles Helena, com Irene Ravache e Silvio Abreu no papel principal. Em 2016 publicou o livro de poemas "transverso", pela Kotter Editorial.

