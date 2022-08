Constrangedor: quais foram os atores que ignoraram Regina Duarte durante peça de teatro em SP

O teatro do Sesc 24 de Maio, em São Paulo, foi palco de uma situação constrangedora, em torno da atriz bolsonarista Regina Duarte, no sábado edit

247 - O jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles informa que “o teatro do Sesc 24 de Maio, em São Paulo, foi palco de uma situação constrangedora, em torno da atriz bolsonarista Regina Duarte, no último sábado. Regina e diversos artistas, entre eles Malu Mader, Tony Belotto, Leandra Leal, Bárbara Paz e Silvio de Abreu, estavam na plateia de “Virgínia”, peça escrita e encenada por Cláudia Abreu, com direção de Amir Haddad. Após a encenação, formou-se uma fila na porta da sala de espetáculos de fãs e amigos para cumprimentar Cláudia, com Regina e os outros artistas entre eles”.

“Nos cerca de 15 minutos até Cláudia aparecer na fila de cumprimentos, e no tempo posterior até todos, aos poucos, falarem com a atriz, Regina foi solenemente ignorada. A maioria não lhe dirigiu nem o olhar, assim como ela, que também fingiu não conhecer (e ter trabalhado com) muitos ali”, acrescenta o jornalista.

“Cláudia foi cordial e abraçou Regina, agradeceu sua presença e os elogios que recebeu. De política, não falaram. Depois, Regina escreveu em seu Instagram uma postagem em que, sem contar ter sido ignorada pela maioria, ressaltou o abraço que recebeu de Cláudia. A tempo: em que pesem os permanentes ataques de Bolsonaro aos artistas e à cultura, Regina Duarte segue convicta em apoio ao presidente”, informa.

