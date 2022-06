Constrangimento: Orquestra Sinfônica é chamada para ação pró-monarquia

A diretoria da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro questionou a participação do grupo musical em concerto de evento pró-monarquia edit

Metrópoles- A diretoria da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, de Brasília, questionou a participação do grupo musical em concerto de evento pró-monarquia, marcado para esta terça-feira (7), em Brasília.

Segundo carta da instituição enviada à Secretaria de Cultura, a orquestra foi convidada para realizar o concerto comemorativo aos 200 anos da Independência do Brasil, que contará com a presença de descendentes da antiga família real brasileira.

A associação dos músicos externou preocupação de que a orquestra fosse vinculada a um posicionamento político: “A Associação Pró-Monarquia tem como finalidade a promoção, a orientação e a coordenação de iniciativas voltadas à Restauração da Monarquia no Brasil. Temos receio quanto à forma como a Orquestra será apresentada no evento por meio de discursos e também como será o programa do concerto em sua versão impressa.”

A entidade que representa os músicos ressaltou que a legislação distrital proíbe uso de servidores e bens públicos para fins pessoais, políticos ou partidários.

