Coreia do Sul aprova mudança na lei que permite adiamento do alistamento militar do BTS

Reuters - O Parlamento da Coreia do Sul aprovou nesta terça-feira um projeto de lei para permitir que artistas de K-pop reconhecidos mundialmente, como a banda BTS, adiem o serviço militar obrigatório até os 30 anos.

Todos os homens sul-coreanos fisicamente aptos de 18 a 28 anos precisam servir nas Forças Armadas por cerca de dois anos, parte dos esforços do país para se resguardar contra a Coreia do Norte.

A emenda na Lei do Serviço Militar foi concebida para proporcionar exceções para mega-astros de K-pop que melhoram o status cultural do país e fortalecem a economia.

A Coreia do Sul permite que estudantes habilitados adiem o serviço até os 28 anos, e concedeu isenções a músicos clássicos e atletas de grande destaque que venceram medalhas olímpicas ou um ouro nos Jogos Asiáticos, entre eles Son Heung-min, atacante do Tottenham Hotspur.

Nenhum ídolo de K-pop recebeu isenções, mas o novo projeto de lei fará com que artistas recomendados pelo ministro da Cultura possam adiar o serviço até os 30 anos.

Jin, que tem 27 anos e é o membro mais velho do BTS, está se aproximando do alistamento no momento em que a boy band de sete integrantes reescreve a história do K-pop.

“Artistas pop tendem a conseguir suas maiores conquistas em torno dos 20 anos, mas muitos deles tiveram que buscar uma graduação para adiar o serviço”, disse Jeon Yong-gi, coautor do projeto de lei.

