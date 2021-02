Criador do grupo Barbatuques, Fernando Barba morre aos 49 anos

247 - O músico Fernando Barboza, conhecido como Fernando Barba, do grupo musical Barbatuques, morreu na madrugada dessa quinta-feira (4), aos 49 anos, após cometer um suicídio, o que foi confirmado pela família do artista.

"É com profundo pesar que nós, do grupo Barbatuques, informamos aos nossos fãs e amigos o falecimento do nosso fundador e eterno mestre Fernando Barboza", informa uma nota publicada nas redes sociais do grupo paulistano.

Nascido em 1995, o grupo se destacou no Brasil por ser uma banda de percussão corporal. Os integrantes produzem canções através de sons como palmas, assobios, passos, batidas e estalos.

O grupo fez trilhas sonoras de filmes como "Tropa de Elite", "O Menino e o Mundo", "Rio 2" e "Trash - A Esperança Vem do Lixo".

