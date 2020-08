Criolo e Emicida declaram apoio a Bolous e Erundina

247 - Os músicos Criolo e Emicida assinaram nesta terça-feira (18) um manifesto em apoio à candidatura de Guilherme Boulos e Luiza Erundina em São Paulo.

A chapa ganha apoio de importantes nomes do meio artístico, cultural e intelectual. Entre os que assinam o manifesto estão Caetano Veloso, Chico Buarque, Marilena Chaui, Raquel Rolnik, Renato Janine Ribeiro, Wagner Moura, Zélia Duncan, Ferréz, Rita Von Hunty e outros.

A carta leva o título de "São Paulo precisa de Boulos e Erundina" e faz elogios à chapa do PSOL. "As eleições municipais de 2020 serão decisivas para o Brasil. No meio de uma crise sanitária e social definiremos nosso futuro. Em São Paulo, a maior cidade do país, temos o desafio de derrotar o projeto autoritário de Bolsonaro e projeto elitista dos tucanos, que relega os territórios populares ao esquecimento. Mais do que isso: temos o desafio de propor uma alternativa que faça a cidade voltar a sonhar. É isso que representa a chapa Boulos e Erundina", diz o texto.

