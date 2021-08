Criolo faz ação pró-LGBT após prefeito justificar censura de clipe ao dizer que não tolera 'viadagem' em sala de aula (vídeo)

247 - O cantor Criolo promoveu uma campanha de combate à homofobia e convidou catarinenses a comparecem à Parada LGBT marcada para este sábado (28) no município de Criciúma. O artista teve a iniciativa após o prefeito Clésio Salvaro (PSDB) anunciar na quarta-feira (25) a demissão de um professor de artes do nono ano da Escola Municipal Pascoal Meller, no Bairro Santa Augusta, porque o docente mostrou em sala de aula o clipe da música Etérea. A canção fez uma reflexão sobre a necessidade de respeito à diversidade sexual.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito chamou o conteúdo do clipe de "viadagem". "Não permitimos, não toleramos, está demitido o profissional. Nas escolas do município, enquanto eu estiver aqui de plantão, isso não vai acontecer, esse tipo de atitude, essa ‘viadagem’ na sala de aula, nós não concordamos. E se os pais souberem de algo parecido que foi exposto para os seus filhos, por favor, entrem em contato com o município", afirmou.

Após tomar conhecimento do ocorrido, o cantor se pronunciou por meio de sua equipe e destacou que o clipe e o documentário de "Etérea", realizado com artistas LGBT, não teve restrição no Youtube.

PUBLICIDADE

Levar 1 kg de alimentos não perecíveis. pic.twitter.com/4sWP22adhF — CRIOLO (@criolomc) August 26, 2021





PUBLICIDADE

PUBLICIDADE