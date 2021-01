Daniel Carvalho, criador da personagem Katylene, morre do coração aos 32 anos

Morte prematura do apresentador de TV e influenciador digital aconteceu nesta sexta, no início da noite, no Rio edit

247 - O influenciador digital e apresentador de TV Daniel Carvalho, criador da personagem Katylene, morreu aos 32 anos no início da noite desta sexta-feira (8). Considerado um dos precursores dos influenciadores digitais, ele estava internado no CER Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o fim do ano passado, mas teve uma parada cardiorrespiratória por falência aguda dos rins.

A morte foi confirmada por Vera Seciliano, tia e madrinha do apresentador, segundo a CNN.

Daniel ficou conhecido na internet em 2007, quando criou o blog Papel Pobre e também a personagem Katylene Beezmarcky, travesti nascida em Xerém, quando tinha 19 anos de idade. . A página usava um tom de humor – às vezes, ácido – para falar sobre celebridades e subcelebridades.

A inovação na época foi a linguagem utilizada, com muitas gírias LGBTQ+ e “grafia de travestchy”, como gostava de dizer.

Da internet, autor e personagem migraram para a TV. Foi contratado em 2010, aos 23 anos, para comandar uma atração de 15 minutos na MTV. Em 2012 deixou a MTV para ser comentarista de famosos do programa “Muito +”, na Band, dividindo a bancada com Adriane Galisteu, na Band.

Mas pouco depois da estreia do programa, ele anunciou que deixaria a bancada da atração. “Estou saindo para voltar para minha outra lôra, a Katylene”, explicou ele, que seguiu na produção do programa.

Nas redes sociais, Daniel nunca abandonou Katylene. Em sua página no Instagram, seguia com a personagem e contava com mais de 217 mil seguidores.

