Daniela Mercury acusa Edson Gomes de violência contra mulher, artista rebate e evento acaba em tensão; assista

247 - Um momento de forte tensão marcou a cerimônia do Troféu Armandinho e Irmãos Macedo, realizada na noite de terça-feira (28), em Salvador. A cantora Daniela Mercury acusou publicamente o também cantor Edson Gomes de violência contra a mulher durante seu discurso no palco.

A situação ocorreu logo após Daniela receber o prêmio de “Hit do Carnaval” pela música “Laroyê”. Ao se pronunciar, a artista fez um apelo direto ao colega, diante do público e de outros músicos presentes no evento.

"Edson, peço que você seja carinhoso com a sua esposa, porque a gente não aceita nenhuma violência contra a mulher", afirmou Daniela.

A fala gerou reação imediata. Edson Gomes subiu ao palco e contestou a acusação, exigindo provas e demonstrando indignação com a exposição pública.

"Tentou me envergonhar na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove. Quem é que eu espanco? Tentar me lacrar assim, me envergonhar, para quê?", questionou o cantor.

Diante da repercussão e da resposta de Edson, Daniela Mercury recuou e pediu desculpas, reconhecendo que não tinha como comprovar a acusação. Ela justificou sua declaração como uma manifestação de preocupação com a violência contra a mulher, tema que também abordou ao pedir união entre artistas e atenção especial às mulheres negras, principais vítimas desse tipo de crime.

Mesmo após o pedido de desculpas, o clima permaneceu tenso. Em tom ainda crítico, Daniela questionou: "Então você é super carinhoso com as pessoas que você ama?"

A discussão foi interrompida por Carlinhos Brown, que buscou apaziguar o momento. Ele destacou a importância da união entre artistas da música baiana e sugeriu que ambos cantassem juntos como forma de encerrar o episódio.

"Cantar uma zorra", respondeu Edson Gomes, sem aderir à proposta.

Na sequência, os apresentadores intervieram e conduziram o encerramento da cerimônia. Edson deixou o palco, e o evento foi finalizado com uma apresentação musical.

Até o momento, nenhum dos envolvidos comentou o episódio nas redes sociais. O caso repercute no meio artístico e levanta debates sobre responsabilidade em declarações públicas, especialmente em temas sensíveis como violência contra a mulher.