Daniela Mercury canta “Apesar de você” para convocar a população aos atos Fora Bolsonaro (vídeo)

247 - A cantora Daniela Mercury divulgou na manhã deste sábado (2) um vídeo cantando a música "Apesar de você", de Chico Buarque, para convocar a população aos atos contra Jair Bolsonaro.

A artista deve comparecer à manifestação do Rio de Janeiro, que teve início às 10h com uma caminhada entre a Vida Candelária até a Cinelândia. Veja quem são os artistas que estarão nos atos contra Bolsonaro em SP e no Rio.

Além de pedir o impeachment de Bolsonaro, manifestantes também foram às ruas para denunciar problemas como a alta da inflação e o negacionismo do governo em relação à pandemia do coronavírus.

