De roupa vermelha, Ludmilla pede ao público do Lollapalooza: "Faz o L"

A letra também é a primeira do nome da cantora, mas a cor do figurino e o sentido consagrado da frase não deixam dúvida da referência a Lula

247 - Ludmilla apresentou-se neste sábado (25/03) no Lollapalooza Brasil 2023. A cantora vestia roupa vermelha e branca - assim como as dançarinas de apoio - e pediu ao público que fizesse o L.

Pode ter sido um trocadilho: o "L" pode ser de Ludmilla. Mas a cor da roupa, a mesma do PT, parece não dar margem à dúvida.

Além disso, a frase ficou consagrada como apoio ao presidente Lula.

A cantora brasileira também dedicou uma parte do show para celebrar o amor à esposa, Brunna Gonçalves, em "Maldivas". Ela também celebrou o amor LGBTQIA+ em diversas brincadeiras e cantorias durante o show.

Ludmilla se apresentou no Lolla, e hoje ainda subirão aos palcos do festival artistas como Melanie Martinez, Twenty One Pilots, Tame Impala e mais.

