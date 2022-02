Demitido por apologia ao nazismo, ex-secretário de Cultura Roberto Alvim lança livro sobre Renzo Gracie

O livro do ex-secretário de Cultura Roberto Alvim, chamado Renzo Gracie: Uma Vida Heroica, será lançado pela editora Auster edit

247 - O ex-secretário de Cultura Roberto Alvim, demitido do governo Bolsonaro em 2020 por emular um discurso nazista em um vídeo institucional, fará na próxima segunda-feira (14) o lançamento de uma biografia sobre o lutador Renzo Gracie, apoiador de Jair Bolsonaro.

O livro, chamado Renzo Gracie: Uma Vida Heroica, será lançado pela editora Auster, que, segundo a coluna de Guilherme Amado, também confirmou a data de lançamento e a autoria do livro.

Renzo foi o lutador que o atual secretário de Cultura, Mario Frias, gastou R$ 39 mil do dinheiro do contribuinte numa viagem de cinco dias para Nova York (EUA) para tratar de um projeto audiovisual com o esportista, conforme publicou o jornal Folha de S.Paulo nessa quinta-feira (10).

A afinidade entre Renzo Gracie e Bolsonaro. Diante da afinidade entre os dois, a Embratur concedeu a Renzo o título de embaixador do turismo em agosto de 2019.

