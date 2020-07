‘Democracia do Brasil é sabotada pelo racismo’, diz Emicida no Roda Viva

Revista Fórum - O rapper e produtor musical Emicida afirmou no “Roda Viva” desta segunda-feira (27) que não existe democracia onde há racismo. Em participação no programa da TV Cultura, ele destacou que a sociedade brasileira precisa entender e reconhecer que a democracia no país “é sabotada pelo racismo todos os dias”.

“É muito importante que a gente entenda como a nossa legislação, como o nosso Judiciário, como o nosso sistema social, o nosso convívio em sociedade, percebe as pessoas não brancas. Essas pessoas são consideradas pessoas que estão protegidas na democracia?”, disse Emicida.

“Essas pessoas são o perfil de suspeito, não o perfil de cidadão. Enquanto essas pessoas pisarem na rua sendo já estigmatizadas com o perfil de suspeito, elas não podem ansiar ser protegida por este modelo de democracia. A gente precisa fazer com que a democracia do Brasil reconheça que ela é sabotada pelo racismo todos os dias”, completou.

Em sua entrevista ao #RodaViva, @Emicida, cantor, compositor e poeta, respondeu sobre a necessidade de se lutar contra o racismo dentro de uma democracia. pic.twitter.com/MzExfNlUgU — Roda Viva (@rodaviva) July 28, 2020

Assista ao programa na íntegra:

