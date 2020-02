'Democracia em vertigem é uma carta de amor ao Brasil', diz Petra Costa

Indicada na categoria melhor documentário com seu "Democracia em vertigem", a cineasta Petra Costa defendeu o filme que retrata os bastidores do golpe de 2016. "O documentário é uma carta de amor ao Brasil", disse Petra usando um vestido longo vermelho edit

247 - A cineasta Petra Costa está participando da cerimônia do Oscar neste domingo, 9. Indicada na categoria de melhor documentário com seu "Democracia em vertigem", Petra defendeu o filme que retrata os bastidores do golpe de 2016.

"O documentário é uma carta de amor ao Brasil", disse Petra, fazendo uso de um vestido longo vermelho.

A diretora disse também que o ódio instaurado no Brasil nã faz parte da natureza do povo brasileiro. "Esse ódio não faz parte da nossa natureza, espero que a gente possa se livrar disso. A cura do Brasil depende do voto de cada um. Estando no Congresso, adquiri muito respeito por deputados que ficam ali lutando para garantir direitos", disse ela.

Inscreva-se na TV 247 e acompanhe os comentários dos jornalistas William de Lucca, Cynara Menezes, Miguel Paiva e Renato Aroeira sobre o Oscar: