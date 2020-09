Democracia está segura por fiapos, diz Petra Costa, diretora de "Democracia em Vertigem"

"Temos mais militares no governo do que tínhamos durante a ditadura militar, temos um governo que é antigoverno e temos essa rede de fake news que destrói o poder do quarto poder, que é a imprensa", afirmou Petra edit

Tutaméia - “A democracia no Brasil caiu precipício abaixo. Temos mais militares no governo do que tínhamos durante a ditadura militar, temos um governo que é antigoverno, que tem em cada ministério um ministro responsável por destruir o que ele deveria construir, e temos essa rede de fake News que cria universos paralelos e deslegitima, destrói o poder do quarto poder, que é a imprensa. Temos ainda o Supremo, que equilibra algumas coisas, e o Congresso, que continua com seus problemas endêmicos, com um Centrão fisiológico, mas também tem uma oposição que está fazendo um papel muito importante… Então está sendo segurada a fiapos. Não sei até quando.”

Quem fala é Petra Costa, diretora de “Democracia em Vertigem”, que documenta o processo de derrubada da presidenta Dilma Rousseff e o caminho tomado pelo país desde então, até a eleição de Bolsonaro em 2018. O filme, indicado para o Oscar de melhor documentário do ano passado, e o Brasil, as oposições, a cultura e o mundo das fake news foram assuntos tratados na entrevista que a cineasta concedeu ao TUTAMÉIA nesta segunda-feira, 31 de agosto de 2020, quarto aniversário da votação no Senado que consumou o golpe.

