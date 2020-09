Depois de 44 anos, Globo não renova com Antonio Fagundes

Ator de 71 anos foi mais um veterano a não ter o contrato renovado com a Rede Globo, mas pode voltar em remake de Pantanal edit

Jacqueline Saraiva, Metrópoles - O ator Antonio Fagundes , de 71 anos, foi mais um veterano a não ter o contrato renovado com a Rede Globo. Assim como a emissora tem feito com outros artistas desligados da empresa, ele deve ser escolhido para futuros projetos pontuais, recebendo por obra.

De acordo com o jornal Extra , Antonio Fagundes é um dos nomes fortes para participar do remake de ‘Pantanal’. O personagem foi vivido por Claudio Marzo na extinta TV Manchete. A produção deve ter início em 2021, mas ainda não divulgou ninguém do elenco.

