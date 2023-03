DiCaprio presta homenagem à ministra dos Povos Indígenas em evento pré-Oscar

Apoie o 247

ICL

247- Apesar do Brasil não estar na lista dos indicados ao Oscar 2023, ganhou destaque em um evento prévio. O ator Leonardo DiCaprio homenageou a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara durante o Green Carpet Fashion Awards, evento que precede a cerimônia oficial do Oscar que se concentra em moda e meio ambiente. As informações são do Metrópoles.

Na categoria Healer, que se traduz como Curadora da Terra, a ativista foi homenageada por suas notáveis ​​conquistas na proteção das florestas e por realçar a importância dos povos indígenas na agenda ambiental global. Durante a cerimônia, Leonardo DiCaprio destacou o trabalho de Sônia Guajajara no Brasil, especialmente na proteção da Amazônia.

“A ministra Guajajara tem sido uma feroz ativista ambiental por muitos anos. Muitas vezes em circunstâncias difíceis e perigosas. Durante o reinado desastroso do governo anterior, ela foi um constante farol de esperança. Diante de graves ameaças aos povos indígenas, ela tem sido uma força poderosa”, disse DiCaprio ao entregar o prêmio à ministra.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.