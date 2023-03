Digão, da banda Raimundos, lamenta a morte de Canisso: 'a gente ria e brigava'

"Meu amor está todo com vocês", escreveu o guitarrista citando a família do baixista que morreu edit

247 - O vocalista e guitarrista Digão, dos Raimundos, lamentou a morte de Canisso. O baixista do grupo morreu nesta segunda-feira (13) aos 57 anos.

"Que dia triste. A gente ria, brigava, zoava, ralava, perdia, vencia e sempre na luta! Milhões de histórias e piadas que ficarão sem o seu melhor contador. Está muito difícil escrever e descrever. Meu amor está todo com vocês", escreveu no Instagram citando a família de Canisso.

Raimundos

Nascida em 1987, a banda ganhou popularidade na década de 1990 com sua mistura única de punk rock, hardcore e estilos musicais tradicionais brasileiros. Canisso se juntou ao grupo em 1990 e tocou em todos os seus álbuns até deixar a banda em 2001.



Durante sua passagem pelos Raimundos, Canisso era conhecido por seu estilo de tocar baixo enérgico e agressivo, que ajudou a definir o som da banda. Ele também contribuiu com backing vocals e ajudou a escrever muitas das canções da banda.



Depois de deixar o Raimundos, Canisso continuou a tocar música, trabalhando com várias bandas e músicos no Brasil. Ele também trabalhou como produtor e engenheiro de som, e ajudou a produzir álbuns para várias bandas brasileiras.



Canisso continua sendo uma figura influente na cena do rock brasileiro e é amplamente considerado um dos melhores baixistas da história da música brasileira.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

