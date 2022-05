Digão diz que votará em Bolsonaro, mas não se vê como bolsonarista

O vocalista do Raimundos afirmou que se vê como um "contraponto" aos famosos que apoiam a eleição de Lula à Presidência edit

Metrópoles - O cantor Digão, vocalista do grupo Raimundos, deixou claro seu posicionamento político para as eleições de 2022. Sem papas na língua, o artista afirmou que vai votar no presidente Jair Bolsonaro (PL), mas negou que seja bolsonarista.

Em conversa com o portal UOL, Digão declarou que não se define como bolsonarista ou um defensor dos partidos de esquerda.

“Eu não sou bolsonarista, não sou de esquerda, não sou porra nenhuma. Eu sou Digão, roqueiro, sou pai de família e eu sei o que eu não quero para o meu país. Mas o que eu quero infelizmente não existe. Para mim, não existe vitória para o povo na política”, disse ele.

