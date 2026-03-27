Diretora do Retiro dos Artistas rebate críticas de Marcos Oliveira, o Beiçola, após ator detonar instituição

247 - Uma declaração do ator Marcos Oliveira, residente do Retiro dos Artistas, trouxe à tona um debate sobre privacidade e sexualidade na terceira idade. Em entrevista recente, o artista, conhecido pelo personagem Beiçola da A Grande Família, criticou aspectos da rotina no local, incluindo a impossibilidade de manter relações íntimas dentro da instituição. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

Ao abordar o tema, o ator destacou a ausência de espaço para a expressão da sexualidade entre os moradores. “A gente, mesmo velho, a sexualidade existe no inconsciente. Há o desejo sexual noturno, e não se toca no assunto. Velho não é para sentir prazer, não é para ter relação. Não quero fazer um sexo Cirque du Soleil, que sobe e desce, mas é uma troca de carinho e, aqui, não pode ter isso.”

A repercussão levou a direção do Retiro dos Artistas a se posicionar publicamente. A diretora Cida Cabral explicou que, embora os moradores tenham residências individuais, a instituição segue normas específicas por se tratar de um espaço de longa permanência para idosos. “Cada morador tem sua casa, e cada um tem sua privacidade, porém, o Retiro é uma instituição de longa permanência para idosos. Então, todo idoso aqui que está com suas condições físicas e psicológicas, tem total condição de sair e explorar essa parte sexual fora do Retiro. Já imaginou? Em uma instituição com quase 60 idosos, se permitirmos o acesso de pessoas aqui dentro para essa parte sexual, o que a instituição vai virar? Sofremos fiscalizações do Ministério Público. Existe toda uma prestação de contas a fazer. Então como fazemos para uma pessoa querer ter sexo dentro da instituição? Se ela está com essa parte do sexo aflorada e tem condições, vai lá cobrir o seu desejo, depois volta e vida que segue.”

Ainda segundo a diretora, medidas estão sendo adotadas para compreender a insatisfação do ator. “Estamos priorizando um atendimento psicológico para tentar entender o que está acontecendo com ele, porque a fala dele não condiz com o nosso atendimento e com o que acontece exatamente aqui dentro. Estamos voltando essa parte psicológica toda para ele esta semana. Eu vou conversar com ele para entender essa insatisfação toda.”Marcos Oliveira passou a morar no Retiro dos Artistas em abril do ano passado, em uma das casas construídas a partir de doações da atriz Marieta Severo, sua colega de elenco na série que o consagrou.

Localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o espaço é conhecido por acolher artistas idosos e oferecer estrutura com moradia, alimentação e atividades culturais.Além das críticas sobre a vida no local, o ator também comentou sobre a convivência com outros moradores. Em outro trecho da entrevista, afirmou: "Viver aqui é ótimo, só que tem que se adaptar, porque aqui não tem uma conduta geral para conviver, entendeu? Aí você vai e aguenta. Na hora do almoço, é uma refeição que eles [outros moradores] falam para ***, gritam… A relação deles é gritar. Eu falo assim: 'Você pode sair da favela, mas a favela nunca sai de você'. O comportamento é muito mal-educado. Fico quieto, vou lá, aguento numa boa".As declarações geraram críticas nas redes sociais e motivaram uma nota oficial da instituição, que afirmou que as falas foram pontuais e não refletem a realidade da maioria dos residentes.

O Retiro destacou ainda a complexidade emocional envolvida no processo de adaptação de idosos a ambientes coletivos, especialmente quando há mudança significativa de rotina e autonomia.O episódio reacende discussões mais amplas sobre envelhecimento, dignidade e autonomia, especialmente no que diz respeito à sexualidade na terceira idade — tema ainda cercado por tabus, mesmo em ambientes destinados ao cuidado e acolhimento.