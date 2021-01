Diretora e atriz AnnaRose King morre de câncer no pulmão aos 35 anos

AnnaRose King dirigiu e atuou no filme "Good Enough" e foi roteirista da série de TV "American Viral" edit

247 - A atriz e diretora norte-americana AnnaRose King morreu nesta segunda-feira (11), aos 35 anos, vítima de um câncer no pulmão, segundo o site da revista "The Hollywood Reporter".

AnnaRosse dirigiu e atuou em 2016 no filme "Good Enough". Em 2014 ela foi roteirista da série de TV "American Viral".

A atriz era filha do produtor de TV Roger King, que esteve à frente de importantes produções, como: "The Oprah Winfrey Show", "Wheel of Fortune", "Dr. Phil" e "Jeopardy!" nos EUA.

