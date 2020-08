Disney encerra marca 20th Century Fox, que produziu Star Wars e outros clássicos

Em março de 2019, a Disney concluiu a aquisição de diversos ativos da Fox por US$ 71,3 bilhões. A remoção da marca Fox é para evitar confusões, uma vez que a Fox Corporation manteve alguns de seus ativos edit

247 - A 20th Century Fox Television, da Disney, será rebatizada para 20th Television. Em março de 2019, a Disney concluiu a aquisição de diversos ativos da Fox por US$ 71,3 bilhões. O logo conhecido manterá a estética, mas apenas com o nome atual. Títulos que já foram exibidos - como Star Wars, Duro de Matar, Planeta dos Macacos, X-Men etc. - manterão a marca e o logotipo antigos.

A remoção da marca Fox é para evitar confusões, uma vez que a Fox Corporation manteve alguns de seus ativos, como Fox Entertainment, Fox Sports e Fox News. A Disney também vai renomear outros estúdios de TV adquiridos no negócio com a Fox. Os estúdios ABC Studios e ABC Signature Studios serão chamados ABC Signature, e o Fox 21 Television Studios se chamará Touchstone Television.

“Nossos novos nomes e logos marcam um novo tempo para ABC Signature, 20th Television e Touchstone Television, ao mesmo tempo em que homenageiam suas ricas histórias e o poder criativo da Walt Disney Company”, afirmou, em comunicado, Craig Hunegs, presidente da divisão de estúdios de TV da Disney.

