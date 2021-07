DJ Ivis aciona Justiça para que ex-esposa apague vídeos de agressão

Artista pede que Pamella Holanda seja proibida de citá-lo por poder causar “danos gravíssimos a sua carreira”. Vídeos divulgados no domingo mostram Ivis agredindo brutalmente a ex-esposa edit

Leo Dias, Metrópoles - DJ Ivis entrou com uma liminar em caráter de urgência durante o plantão judiciário de Fortaleza nesse domingo (11/7) para que sua ex-mulher, Pamella Holanda, apague os vídeos no qual mostra as agressões que ele cometeu contra ela. Ele também pede que ela seja proibida de citá-lo por poder causar “danos gravíssimos a sua carreira”.

