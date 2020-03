Djonga lança álbum novo sobre genocídio do povo negro no Brasil

247 - O rapper mineiro Djonga lançou nesta sexta-feira, 13, seu mais novo álbum “Histórias da Minha Vida!”. As músicas estão disponíveis no seu canal oficial no YouTube. Trata-se dp quarto álbum do artista. Anteriormente, Djonga lançou os álbuns Heresia (2017), O Menino que Queria Ser Deus (2018) e Ladrão (2019), este último lhe deu os prêmios Prêmio APCA na categoria "Artista do Ano", Prêmio Arcanjo de Cultura na categoria "Música" e ficou entre os finalistas no Superjúri do Prêmio Multishow.

Como os anteriores, o tema retratado por Djonga em seu novo álbum é a situação do povo negro no Brasil, com temas como genocídio, criminalidade e esperanças perdidas. O conteúdo do álbum é retratado também na capa, onde aparecem vários negros mortos ao redor do rapper.

Sobre a nova obra, o músico explica: "Quando eu conto a história da minha área, acho que conto a história de todas as áreas do Brasil que se parecem com de onde eu vim", fazendo alusão às milhões de pessoas que sofrem com processos semelhantes. E reforça: "Vocês sabem do que eu tô falando, pelo menos quem veio de lá sabe do que eu to falando. Quem não cresceu preso dentro de casa vai entender o que eu tô falando, só não é garantia que vão gostar do que eu tô falando”.